怪怪der！大媽拿走62萬連算都不算 她急報案逮人

2019-01-11 12:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市連姓婦人在市場遇到戴姓大媽搭訕，對方宣稱從事高檔精品買賣邀請入股投資，獲利豐厚，她不疑有他先後交付62萬，對方竟連算都沒算立即閃人，連婦返家直覺有異報案，趁前天對方再度來電佯裝配合相約超商見面時，警方一擁而上逮人，原來大媽根本就是一名詐欺慣犯，氣的連婦大罵，真是有夠夭壽。

警方調查，57歲連婦上月底到市場買菜時，在一處專賣玉飾的攤位前選購手鐲，此時67歲戴姓婦人故意接近佯裝挑選玉飾，還裝出一副行家模樣與連婦搭訕，雙方互留聯絡方式後，戴女向其宣稱從事高檔精品買賣邀請入股，只要投資12萬元可獲得2萬元紅利。

連婦見利潤不錯立即從銀行帳戶提領現金12萬元交付，過幾天戴婦又約連婦稱，該項投資尚差50萬元，又拿走50萬後立刻騎車離去，連婦返家後越想越不對懷疑遭到詐騙，立即到第五分局四平派出所報案時，警方發現戴婦仍對連婦持續寒暄，打算再詐騙金錢的意圖明顯。

連婦得知這是詐財手法，表示願意配合警方偵辦，前天下午連婦接獲戴婦來電稱，有一筆玉品銀絲圖的投資只差6萬而已，且利潤更高，雙方約在連婦住家附近的超商交付金錢，該所巡佐吳東修、警員陳鴻等人立即趕到現場埋伏，見連婦將錢交付戴婦時上前逮人，當場查扣贓款6萬元。

警方查出戴婦是詐欺慣犯，訊後先將全案依詐欺罪嫌送辦，再繼續追查贓款下落，連婦則表示，已經損失了62萬元，只能怪自己輕信他人，也不該貪心能快速拿到高報酬，但也多虧警方協助逮捕犯嫌，阻止更多人上當受騙。

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