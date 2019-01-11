逃逸外勞大逃竄 落網驚呼：台灣人真熱心

2019-01-11 12:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕28歲的阮姓越南籍逃逸外勞，8日在中市南區街上閒晃，遇到警察盤查，他用盡力氣竄逃，連鞋子都跑得飛掉，員警追不上，卻有熱心路人自願用機車載著員警去追，阮氏外勞跑不過機車，搭乘「順風車」的員警，僅約1分鐘抓到他，堪稱警民「神合作」最佳典範，阮氏頗驚訝說，他沒想到台灣人很熱心，會主動幫警察抓他。

中市警局三分局健康派出所員警，8日晚間7時許，在台中市復興路二段某銀行前，發現穿著白色衣服的阮姓外勞徘徊，行跡顯得可疑，巡邏的員警正要盤查時，他突然拔腿狂奔，員警立即追逐，在街頭上演大逃竄戲碼，這名外勞跑得鞋子都飛了，所幸1名見義勇為的機車騎士經過，得知警察正追捕逃逸外勞，立即用機車載著員警追逐外勞。

他說，他原本從事車床鑄造工作，卻常有細小鐵屑飛到他的眼睛，造成眼睛不舒服，他逃逸至今都無業，他自知是逃逸外勞，遇見警方就心虛逃跑，卻沒料想到，台灣人如此熱心，還會協助警方追他，只好投降認栽，全案偵詢後依入出國及移民法，將阮嫌移送台中專勤隊。

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