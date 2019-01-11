翹家少女遭性侵輕生亡 男400萬和解換緩刑

2019-01-11 12:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕19歲謝姓男子去年5月與16歲翹家少女等友人出遊，卻在友人住處性侵少女，案發後，少女跳樓自殺身亡，謝男被不明人士私刑對待，痛斥他害死一條人命，影片還被PO上臉書社團，檢方調查認為，無法證明少女因遭性侵而羞忿自殺，僅依強制性交罪嫌將謝起訴，新北地院考量謝認罪，與家屬400萬和解並已完成匯款，少女家屬表示願意原諒，同意法院予以緩刑，法官因此今判謝有期徒刑2年、緩刑4年，期間付保護管束，另須提供200小時義務勞務及接受4小時性平教育，可上訴。

去年5月20日晚上7時許，少女到到新北市找江姓學姊，與江女、江的18歲蔡姓男友及蔡的好友謝男一起到觀音山遊玩，晚上借住蔡男住處，但江女與蔡男相偕外出，謝男趁與少女獨處之際，強脫少女褲子，將少女強壓在床，不顧少女反抗性侵得逞，案發後，少女在翁姓好友住處頂樓跳樓自殺身亡，謝男被質疑因性侵少女害死她，被不明人士載至新北市二重疏洪道並遭私刑對待，圍毆他的不明人士錄下整段過程，並將影片張貼在臉書社團，引發社會關注。

檢方依少女朋友等人證詞發現，少女遭性侵後，仍有搭乘謝男機車共進晚餐，當下並無憤怒情況，事後雖曾向朋友透露遭性侵，但並未流露自殺念頭或言語，反而比較在意的是朋友之間對她的評價，認為朋友誤會她不是遭性侵，覺得十分委屈，諸多情緒夾雜，甚至有跟好友發生口角，認定無法證明少女因遭性侵而羞忿自殺，謝男被控涉犯強制性交致被害人羞忿自殺罪部分處分不起訴，僅依強制性交罪嫌起訴謝男。

法官認為謝男正值血氣方剛年紀，自我控制能力薄弱，一時情迷衝動犯罪，但坦承犯行、深具悔意，審酌其無前科，並與少女父母調解成立，少女父母也對予緩刑無意見，因此予謝男緩刑宣告。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/