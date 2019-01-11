入侵高鐵系統遭法辦 「天才駭客」：不再說自己是台灣人

2019-01-11 12:05

〔記者黃捷／台北報導〕「台灣天才駭客」張啟元再度出手，駭入台灣高鐵訂票系統竄改退款金，9日遭到檢調搜索。他在個人臉書上感嘆，國外相當歡迎的「白帽駭客」，在台灣卻被唾棄，不會再說自己是台灣人。

張啟元於去年12月以手機登入「T-Express行動購票」APP，以40元訂購「南港至台北」區間車票1張，再辦理退票，隨後駭入系統後端將金額改為20萬，高鐵帳務系統及時發現異常，中止退票程序，並向台北市調查處告發。

檢調9日發動搜索並約談張啟元，他承認犯行，但辯稱是要證明高鐵系統有漏洞，不是為了詐取退費，如果真的收到20萬，也會還給高鐵，桃園地檢署複訊後，依妨害電腦使用、詐欺等罪諭令10萬元交保。

張啟元不滿遭法辦，昨天在臉書上表示，白帽駭客、獎金獵人的概念太新了，他的專業在台灣仍不被認同，台灣資安經過這麼多年完全沒有起色，「有多少真正為了台灣資安努力的人被重重地潑了冷水？」將不再參與台灣的資安活動，在國外相當歡迎的白帽制度，在台灣是相當被唾棄。

張啟元還說，他不會說自己是台灣人，因為台灣根本沒有給過他資源和補助，「在台灣我只有被查水表的份」，他寧願說自己是中國人、是亞洲人，也不想承認是台灣人，「我已經放棄台灣了」。

「白帽駭客」有時也稱道德駭客，會試探、侵入電腦系統以確認系統安全程度，並提出修改建議，因「白帽」通常都有取得客戶許可，所以行為是合法的；相對於「白帽」的「黑帽駭客」，他們侵入他人電腦是為了個人利益，出發點是惡意的，所以是犯罪分子。

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