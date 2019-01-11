人在家中坐、電視卻被偷... 台中這條街裝監視器了

2019-01-11 11:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區福和里鄰近工業區，是近年來發展相當快速的區域之一，雖然人口增加快速，但所需要的基礎設施，卻仍亟待補強健全，尤其是里內福安五街長期以來更是治安死角，竊案時有所聞，里長與民代特別要求市府裝設監視器，希望「有畫面有真相」，達成蒐證及預防犯罪目的，保障里內鄉親生命財產安全。

福安里長李鳳珍說，這幾年許多外來人口遷入，讓里內熱鬧起來的同時，卻也增加了治安上的隱憂，尤其是福安五街時有竊案，不管是打破車窗竊取財物，甚至還發生過鄉親還在家裡、客廳電視卻被搬走的情況，令人哭笑不得，附近居民無可奈何，只能提高警覺，甚至自掏腰包裝置監視器。

有鑑於此，李鳳珍與市議員林祈烽及立委張廖萬堅合作，經與警方與市府溝通後，最近終於爭取到在福安五街11巷口設置監視器，藉著連線的監視器搭配員警巡邏，達成主動嚇阻效果，不再靠著案發後亡羊補牢，讓鄉親擔憂身家財產安全。

市議員林祈烽則表示，良好治安必須從預防做起，所謂的預防就不能只從增加見警率考量，隨著時代進步，應該要跳脫擴大臨檢、提高巡邏頻率的傳統思維，讓科技發揮作用，從日常生活的主動預防做起，也減輕基層員警負擔，日後在議會也會從預防角度出發，爭取更多預防性硬體設施，也會敦促市府盡快研擬出改善治安的具體做法！

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