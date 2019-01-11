陳振惟護母弒父 輕判7年半定讞

2019-01-11 11:43

〔記者張文川／台北報導〕屏東縣男子陳振惟3年前因父親長期對母親家暴，為了保護母親，憤而持利剪殺害父親，再向警方自首，案發後阿嬤到警局哭著下跪替孫子求情；一、二審都認定，殺害直系尊親屬罪的法定刑是死刑與無期徒刑，但符合自首，且是為護母而弒父，其情可憫，予以折半減刑2次，輕判7年半；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，2016年7月23日晚間11時，51歲的死者陳任郎，至家人在高樹鄉經營的羊肉店，當著29歲兒子陳振惟和弟弟面前，辱罵妻子「偷藏錢、討客兄」，將妻子趕回家。

隔天凌晨2時，陳任郎又在住家客廳罵妻子，兒子陳振惟出面護母，父子爆發肢體衝突，陳振惟在衝突中拿起菸灰缸砸中父親頭部，掐住脖子壓制在地，再持利剪刺中父親左頸動脈致死，案發後隨即向警方自首。

陳振惟的阿嬤和姑姑到警局下跪，痛罵是兒子陳任郎「太惡質」，向警方及媒體表示媳婦長年被欺辱，卻仍守護家庭，是「台灣阿信」，村里鄰居也都說他很孝順，幫他求情。

檢方查出，陳任郎長期對家人施暴，陳振惟原在外地工作，不捨母親開刀出院後仍得顧店持家，才回家幫忙開店並照顧母親，因長期目睹父親施暴，終致為了保護家人而弒父，情堪憫恕，檢方起訴時即建請法院予以減刑再減刑。

一、二審皆認定符合自首要件，從無期徒刑減半為15年有期徒刑，再依情可憫恕條件再減半為7年半。陳仍認為判太重，主張是義憤殺人，上訴三審。

最高法院認定，義憤殺人的要件是「死者的不義行為在當場所激起的義慎」，但陳男用煙灰缸打傷父親頭部、掐住脖子壓制在地後，其父顯已沒有再施暴的可能，陳男再另因不滿父親仍揚言報復，才提升為殺人犯意，改持剪刀猛刺父親頸肩致死，不符義慎殺人要件。

至於量刑，最高院認為二審已考量完備，殺害尊親屬罪是違反倫常孝道的嚴重逆倫行為，刑度比普通殺人罪更重，二審已依自首、可憫情狀減刑至7年半，甚至低於普通殺人罪的最輕刑度10年，沒有理由再減輕，因此駁回上訴，全案定讞。

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