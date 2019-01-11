KTV歡唱遇指示急送「大車」 遇警皮皮剉當街「翻車」

2019-01-11 11:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子被詐團吸收當轉運手，負責向上游收取包括中國銀聯卡、U盾等俗稱「大車」的犯案工具，再分發給下游車手去提領贓款，前晚他與友人到北屯區一家KTV快樂歡唱時，臨時接獲指示驅車急離開時被攔查，因心虛皮皮剉引起警方懷疑果然在車內起出9組「大車」，當場人贓俱獲「翻車」！

所謂「大車」是詐欺等犯罪集團間的專用暗語，一組「大車」包括中國銀聯卡、SIM卡、U盾等犯案工具；台中市保安大隊第二中隊當晚巡經北屯區中清路上一家自助式KTV時，發現一輛自小客紅線違規停車，且25歲陳姓駕駛左顧右盼形跡可疑引起警方注意上前盤查。

只見陳男手腳不停顫抖，說話還不斷跳針，此舉更讓警方直覺有異，經查陳男果然有詐欺刑案紀錄，進一步在其隨身包包內夾鍊袋發現藏放已分裝好的9組「大車」，查出陳男是詐騙集團中的轉運手，因無業缺錢接受詐騙集團委託，負責向上游收「大車」後再轉交給下游車手做為犯案工具。

陳男警訊中供稱，稍早與友人相約到該KTV唱歌，因臨時有急事先離開，當時在KTV門口正準備搭載另名友人，沒想到因違停讓「大車」露餡，只是陳男對於這些犯案工具的來源避重就輕，警方訊後先將全案依詐欺等罪嫌送辦，再繼續向上溯源擴大追查。

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