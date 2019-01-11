喃喃自語男開車狂飆 警方放膽這樣做…

2019-01-11 11:05

〔記者洪定宏／高雄報導〕22歲許姓男子情緒不穩定，開車怠速引發擾人噪音，警方獲報到場，許男拒絕受檢，加速逃逸，並一路狂飆，警車鳴笛追逐，因塞車而得以攔下許男，並亮槍喝斥，除了開罰單告發，還要求父母陪同，將他強制送醫。

高雄警方指出，許男於1月10日下午約1點，駕駛銀色自小客車，在左營區博愛四路上空車怠速，發出陣陣引擎空轉聲，並不斷繞行，危及交通安全。

左營分局博愛四路派出所獲報到場，示意許男路邊停車受檢，但他拒絕並加速離去，沿博愛四路右轉博愛四路226巷，再右轉文自路，最後右轉大中二路，不僅一路狂飆，且轉彎時，皆未打方向燈，更紅燈右轉，完全不顧用路人安全。

警方一路鳴笛追逐，因車流量多，且適逢前方車輛停等紅燈，得以攔停許男，亮槍喝斥，要求許男下車。

但許男情緒激動，不斷喃喃自語，更答非所問地說：「我只不過喜歡開快車，願意捐錢作公益，會好好配合。」

警方將許男帶回派出所，通知其父母到場，開出多張罰單，最後將他強制送醫。

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