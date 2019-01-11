母親酒駕女兒頂罪 檢：母教唆反而無法可罰

2019-01-11 11:00

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名婦人酒駕肇事，同車的女兒擔心母親遭受刑罰，同意頂罪，未料被員警戳破，分依公共危險罪及頂替罪把母女倆移送法辦，對此，桃園地檢署檢察官李家豪指出，女兒基於孝心涉犯頂替罪，但若是母親教唆她頂替，這部分反而無法可罰。

李家豪表示，最高法院24年上字第4974號判例見解：「犯人自行隱避，在刑法上既非處罰之行為，則教唆他人頂替自己以便隱避，當然亦在不罰之列」，亦即犯人隱蔽自己的犯罪，不是刑法上要處罰的行為，所以教唆他人頂替自己的犯罪，當然也是不處罰的行為，所以母親並不會觸犯教唆頂替罪。

李家豪說，實務上酒駕肇事者要求同車親友頂替的案例非常多，如果同車的親友一時心軟答應，出面表示為駕駛人，這個時候將會觸犯頂替罪，反倒是酒駕者教唆別人頂替自己的犯罪，並不會被刑罰處罰。

李家豪透過台灣司法人權進步協會呼籲，切勿基於某種原因而頂替罪犯接受刑罰處罰，這不是義氣也不是勇敢，這只是一種掩蓋真實的犯罪行為，被發現後，最高可處2年徒刑，不可不慎。

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