債務談不攏 男子朝友人店門丟死魚、臭雞蛋挨告

2019-01-11 10:51

［記者楊政郡／台中報導］台中市44歲陳男疑似債務糾紛，對孫姓友人懷恨，竟找老孫的妻子所開設位於大肚區永和豆漿店出氣，到店門口丟死魚、雜物，還有次來丟臭雞蛋、冥紙，嗆聲「要讓你生意作不下去」，陳男只承認丟死魚，辯稱臭雞蛋及冥紙是經過不小心掉出來，但是監視器拍得很清楚，檢察官依恐嚇危安及公然侮辱等罪起訴。

檢察官調查，陳男與老孫疑似有債務糾紛，對老孫產生不滿，去年7月16日上午7時許，騎機車到老孫的妻子所經營的永和豆漿店前，一群民眾正在吃早餐，朝店內丟擲死魚及一堆雜物，同時嗆聲「要讓你生意作不下去」。

而不僅做生意之際大白天過來，同月22日凌晨4時許、騎機車又經過該豆漿店，朝店門、牆上丟了幾顆臭雞蛋，2、3分鐘後又徒步回來，將一疊冥紙灑在豆漿店門口，讓店家一清晨開門就發現、觸霉頭。

陳男承認大白天去丟死魚，否認嗆聲，也否認深夜去丟雞蛋及冥紙，可是店家門口監視器拍得很清楚，且豆漿店員工也作證，陳男確實嗆聲「要讓你生意作不下去」，被告犯行明確。

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