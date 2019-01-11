失業男餓昏路倒！ 警民即時提供熱食

2019-01-11 10:29

〔記者黃建華／高雄報導〕台灣最美麗的風景果然還是人的善心！

新興警分局中山路派出所前日深夜11點接獲報案，得知有人倒在同愛街某民宅前，警員陳昶明、馬肇祥立即趕往，發現57歲歐姓男子因多日飢餓體力不支、昏倒路旁。員警得知歐男窘況後，除通知救護人員到場，也購買便當供其止飢，一旁民眾見狀，更熱心跑回家中拿麵包到場給歐男，警民聯手熱心救助歐男，讓歐男感動不已。

經了解，歐男原從事保全業，獨自租屋在同愛街某套房內，近來因失業入不敷出，甚至難以負擔房租，近日又因租約到期，暫時未找到棲身處所，加上歐男又不願讓家人替他擔心，便決定自己另尋其他棲身處所，未料，卻在返回原租屋處牽機車的途中，因體力不支、突然感到一陣暈眩後，直接昏倒路旁，幸好有民眾的熱心通報及警消的及時處置，才讓歐男逐漸恢復意識。

歐男清醒後才向警方緩緩道出，他是因挨餓多日才會身體不適、突然昏厥。在場員警聽聞後，便立即前去購買便當熱食供其果腹，而一旁民眾見狀後，也想盡自己的一份心力，想起家中還有剛買的麵包，就馬上跑回家中拿取麵包回到現場來送給歐男，希望能幫助其度過難關。

警民協力關懷歐男的善舉，讓歐男不僅暖了胃、更暖了心，不斷地向在場人員道謝。不過，警消人員仍擔心歐男的身體狀況，仍將其送往醫院作更進一步的診治，並通知歐男家人前往關心、照料，免於讓歐男在冷冽的寒風中夜宿街頭。

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