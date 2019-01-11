司法信任度僅4成 司法院長憂：命懸一線

2019-01-11 10:33

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院長許宗力11日出席「司法節學術研討會」指出，政治干預審判已不復存在，法官審案的精緻度也不遜於先進國家，但民眾對司法的信任度卻始終在4成的低檔徘徊，有如命懸一線，希望法官能多傾聽當事人心聲，無私地行使審判權柄。

「人民的信任，是司法的最後一道生命線。」許宗力表示，人民對司法的信任，是憲政機關運作的養分，但司法院完成的107年度民眾司法認知調查，卻顯示一般性的司法信任仍停滯在低檔，這背後有人為的系統性與結構性因素。

許宗力分析，我國對於特定案件仍崇尚「重刑」文化、司法未能脫免政治干預的威權印記遺留、媒體誇大報導、政治意識形態對立、社會價值多元而致生觀念分歧等因素，是不信任度居高不下的因素。

但許宗力強調，身為司法體系大家長，提升信任是責無旁貸的任務，目前已推出大法庭、國民法官、法官法、金字塔型訴訟程序及組織等司改法案，透過這些基礎制度的變革，打造維繫獨立審判與公平審判的骨架。

許宗力呼籲，法官在行使審判權時應戒慎恐懼，畢竟司法制度只是冰冷的機器，唯有用溫暖、柔軟的心，在審判時展現耐心、開闊心及同理心，才能讓民眾感受法律的溫度與人性，長久維繫人民對司法的信心。

原定出席的法務部長蔡清祥因內閣總辭，改由政務次長陳明堂出席，陳表示，科技發展日新月異，犯罪偵辦機關應有效運用科技設備查緝犯罪、調查證據、維護國家安全及社會秩序，並同時思及人權，於兩者間取得平衡點，是「司法為民」的核心理念。

律師公會全國聯合會理事長李慶松則說，2011年至今，律師錄取人數逐年增加，以致於出現律師訓練不足與就業環境惡化等狀況，呼籲政府廣設或聘用具有律師資格人員，以加強政府依法行政的能力；也期待立法者能制訂法律，規範一定規模之企業應聘用具有律師資格人員，用以防範企業違法、脫法等行為。

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