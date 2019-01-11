「黃金戰士」陳致遠吃粥不爽被看 抓鄰桌男衣領嗆「知道我是誰嗎？」

2019-01-11 10:11

〔記者錢利忠／台北報導〕因捲入職棒假球案而淡出棒壇的前球星「黃金戰士」陳致遠，去年9月凌晨與老婆到台北市復興南路上的小李子清粥小菜用餐，他不滿被鄰桌陳姓男客人直盯著看，衝上前抓住對方的衣領嗆說：「你知道我是誰嗎？」因而吃上恐嚇及傷害官司；台北地檢署考量陳致遠後來已獲撤告，今天將陳致遠不起訴。

現年42歲的陳致遠，外號「黃金戰士」，2010年間因捲入職棒簽賭案遭當時的板橋地檢署起訴，並具體求刑2年，而遭兄弟象開除淡出棒壇，但他至今仍堅決否認打假球；他在球員時期曾效力於中華職棒兄弟象隊，守備位置為外野手，胞弟是同為兄弟象的外野手陳致鵬。

檢方調查，去年9月中旬某日凌晨4點多，陳致遠與老婆一同去吃清粥小菜，期間陳致遠一度被鄰桌的陳姓男客人盯著看，用餐後陳致遠便上前抓住對方的衣領嗆聲，後來他老婆見狀，立即將他拉開，衝突才未擴大。

陳男不滿被陳致遠嗆聲，控告陳致遠傷害及恐嚇，但後來即以一場誤會為由撤告。

檢方勘查監視器畫面，確認陳致遠與妻子當天凌晨有到小李子清粥小菜用餐，陳致遠也有抓住對方的衣領，雙方曾有口角，考量陳男已對陳致遠撤告，且未提出驗傷單等單據證明傷勢，今天將陳致遠不起訴。

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