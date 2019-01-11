一個月兩度酒駕 這次還開到睡著！

2019-01-11 10:13

〔記者黃建華／高雄報導〕酒駕開車開到睡著了，真是離譜！29歲的張姓男子一個月前才涉嫌酒駕，昨凌晨再犯，還開車開到睡著，被警方叫醒，酒測值高達1.13毫克，這下子又吃上公共危險官司。

新興分區中正三路派出所警員簡蓬仁昨（10日）凌晨接獲計程車司機通報，中正、民族路口有一自小客車停於路中遲遲未行駛前進疑似酒駕，簡姓員警立即會同巡邏警網迅速趕赴到場，到達時果然見有一部自小客車引擎發動停在車道上。

正當員警接近該部停駛於車道上自小客車時，副駕駛座一名男子慌張的起身叫醒駕駛座上昏睡的男子，駕駛男子見警方就在身旁，一臉驚慌並關閉引擎，因駕駛男子身上散發出濃濃酒氣，警方對該名張男（29歲）實施酒精濃度呼氣測試，酒測值高達1.13毫克超過法定標準，涉嫌觸犯刑法公共危險罪。

中正三所表示，張嫌對案情避重就輕不願配合製作筆錄，對於在何時何地飲酒、與誰飲酒、行車方向等問題皆回答：「忘記了」、「不知道」，企圖規避刑責。而張男於一個月前才剛因酒後駕車被警方查獲，仍不知悔改又再犯案，殊不知此舉酒後駕車已造成他人的危險，警方於詢問後檢附相關資料依法報請偵辦。

警方表示:「酒後逞強行，害人毀家庭」，酒後駕車肇事案件仍不時發生，而「酒駕零容忍」在近幾年來已是社會普遍價值，然而仍有人心存僥倖不斷挑戰法律的尺度，造成許多無辜者的生命流失與家庭負擔，也賠掉一生的聲譽。為顧及其他用路人行的安全，警方仍將持續加強交通執法工作，另也籲請民眾確實做到『開車不喝酒，喝酒不開車』，讓自己快樂出門，平安回家。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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