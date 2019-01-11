上週才交保！前中山警再爆包庇酒店 當包租公還開保時捷

2019-01-11 10:43

〔記者黃捷／台北報導〕中山警分局包庇色情酒店案爆案外案，松山警分局防治組長劉昌祺涉嫌於任職中山一派出所長期間，明知轄區酒店供應未成年者飲酒，卻利用權勢放水包庇，未開出罰鍰金，涉嫌圖利業者。

據了解，劉昌祺身為兩線三警官，同時也是名包租公，在林森北路擁有不少套房及店面，每月光收租就有30萬，出門也都開保時捷代步，羨煞其他同仁。

劉昌祺本月3日才因涉嫌在所長期間，向色情酒店業者收賄，被檢察官諭令250萬交保，台北地檢署昨再指揮北機站2度約談劉及酒店業者10人到案，漏夜偵訊後再另依100萬元諭令劉交保，並限制出境。

依照「兒童與少年福利法」規定，任何人不得直接或間接供應菸、酒、檳榔予未滿18歲的兒童及少年，違反者可處3000至1萬5千元罰鍰。

全案源於2017年7月警方破獲一起「曉」酒店媒介色情案，從查扣帳冊中發現業者以每月4萬、三節8萬向警方行賄，檢調一路追查，發現劉昌祺於2014年擔任中一所所長期間也有收錢，並以通風報信或減少臨檢等方式，包鹿「星光閃閃」、「夜王」兩間酒店賣淫。

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