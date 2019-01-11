長相曝光！性侵假釋男破壞電子腳鐐逃逸 台東地檢署通緝

2019-01-11 09:45

首次上稿 08:22

更新時間 09:45

［記者王秀亭／台東報導］因性交罪受保護管束的台東縣男子潘俊皓（25歲），10日下午被發現電子腳鐐出現異常，經查詢，發現該男已破壞腳鐐逃逸，損毀的電子腳鐐則在花蓮鳳林大富火車站附近被發現，台東地檢署表示，已立即發布通緝。

台東地檢署主任檢察官連思藩表示，潘男因犯與未滿14歲女子性交罪，雖屬合意性交，經法院判處有期徒刑6月確定，併同其他竊盜、恐嚇等案件入監執行，去年6月26日假釋出監，並付保護管束，考量其有高度再犯罪的風險，出監隔日即施以電子腳鐐，並命潘男在晚間10時起至隔日上午6時許需宵禁，其餘時間仍可外出。

由於全程均有電子腳鐐監控潘男行跡，台東地檢署昨天下午4時發現電子腳鐐出現異常訊息，查詢腳鐐所在位置，竟是在花蓮縣鳳林鄉大富火車站附近，經轄區員警前往查證，腳鐐確實已受到破壞並被丟棄。

連思藩指出，潘男今年4月就不需再受電子腳鐐監控，不解為何為要破換腳鐐逃逸，找到的腳鐐並非被剪開，至於如何破壞還需再進一步研究，為避免再次犯罪，已立刻聯繫台東縣警察局、花蓮縣警察局拘提潘男，隨後發佈通緝，將通知原執行監獄撤銷假釋。

台東地檢署指出，潘俊皓為竊盜慣犯，身高約170公分，瘦長型身材，頭髮有挑染，平時喜歡在網路上與未成年少女聊天，呼籲民眾注意個人安全。

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