代書妻包租婆上了房客床 護墊濃濃「嘉明味」洩姦情…

2019-01-11 00:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕邱姓代書將畢生攢積的心血拿去置產買房，讓結褵20年的妻子當包租婆收租，沒想到妻子竟因而認識國中學歷的孟姓房客，還上了他的床，在床上拍兩人淫照。某天，妻子跟邱男說要去按摩，回家卻說有油煙味，進門就衝去洗澡，邱男查看妻子的護墊，竟有濃濃精液味，再查看妻子的LINE，赫然發現與孟男的激情對話與照片，憤而休妻，並向小王索討160萬元慰撫金，最後新竹地院判賠45萬元。

邱男說，他們結婚20年，育有2名子女，夫妻感情極為和睦。他指控，2017年5月間，孟男因租屋而認識妻子，竟互動親密，進而影響夫妻感情，當月起，妻子即藉口不再跟他燕好，他察覺有異，於家中抽屜發現妻子手寫筆記，記載與孟男互動情形，包括幫孟男管理薪資及相約出遊、聚餐、早餐及宵夜、購置個人用品、放枕頭零用金等花費情形之記帳帳冊及購買性愛器具取樂，進而在妻子手機中發現妻子與孟男在租屋處臥床上相擁入眠、出遊等親密照片。

2017年9月，妻子說要去腳底按摩，其實卻是和小王孟男到新竹縣床戰摩鐵，又到漁港逛街吃燒烤海鮮，回家後說全身油煙味，急著先洗澡。他覺得奇怪，按摩怎會有油煙？後來發現妻子撕下的護墊，竟充滿濃濃精液味。

邱男隔天查看妻子與孟男的LINE對話，充滿曖昧、親密訊息，孟男寫道，「想妳…每天半夜溜來找我」，邱妻回說，「明天早上要去看你啊！我也想…我以後要光明正大過去…我好想要你、好想你哦…晚安，親愛的，快去睡！」孟男又回，「人家好久沒…人家想…」，邱妻再回，「去睡，去睡明天就可好好抱抱你…」。

邱男痛不欲生，內心極度壓抑，導致憂鬱症及失眠，嚴重影響生活起居及工作，後來覺悟婚姻已無法挽回，於2017年11月協議離婚，並向孟男請求精神慰撫金160萬元。

法官發現邱妻於手寫筆記內，另載有「孟傳相片自拍弟（指性器官）、電愛、到半夜02：54」，可見兩人已有多次逾越正常男女交往行為。最後判孟男應賠45萬元。

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