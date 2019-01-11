國民黨彰化縣黨部遭噴漆縱火 警方到場蒐證

2019-01-11 00:25

首次上稿1/10 23:47

更新時間1/11 00:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕昨天深夜位於彰化市忠孝國小旁的國民黨彰化縣黨部，黨部已關門，卻遭到不明人士破壞，鐵捲門和牆壁被噴漆，噴漆字體有「正名入聯」、「制憲」、「建國」等字樣，鐵捲門還有燒焦痕跡，縣黨部報警處理，警方調閱路口監視器和現場蒐證調查。

今天凌晨警方已完成蒐證，縣黨部漏夜派員清除牆壁上凌亂噴漆，淡化色料和字樣，以免影響門面景觀。

這起噴漆事件發生在昨天晚上10點30分左右，國民黨彰化縣黨部主委張曼莉說，縣黨部第1次遭到破壞，以前未曾有過，還好，黨部離彰化警分局中正派出所不遠，案發後警方在第一時間前往現場蒐證處理，從破壞痕跡和噴灑字樣，縣黨部懷疑是台獨激進分子所為。

由於昨天正是國民黨公布彰化縣立委補選提名人選的日子，發生此一事件不免讓人聯想起選舉，是否與提名結果有關，支持者不滿結果因而故佈疑陣，故意把對黨部的不滿的導向制憲建國，疑點待釐清。

對此，張曼莉表示，應該不太可能，推測可能與近來兩岸領導人隔空對話，激化出台獨分子不滿的情緒，找縣黨部出氣。

縣議員曹嘉豪要求警方儘快揪出違法人士，他說，國民黨拒絕不理性訴求，我們尊重言論自由，但不代表可以無限上綱，籲請警方務必嚴查，全案已涉嫌違反社維法，現場同時遺留疑似縱火未遂痕跡，請警方深入調查。

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