資深研究生扮王牌大律師 卻為了6萬元露餡

2019-01-10 22:38

〔記者王捷／台南報導〕林姓男子的兒子在補習班上課，認為補習班的張簡老師口才好，他以為張簡是王牌律師，因此委託張簡替他打官司遺產繼承官司，沒想到張簡卻背著林私下與親戚和解，讓他損失6萬多元，一查之下，還發現張簡不是律師，當時只是法律研究所的資深研究生，收錢打官司這個舉動違反了律師法，還涉嫌詐欺取財罪，一審判處6個月徒刑。

林男在3年前因為遺產繼承問題，陷入家族訴戰，急著找律師替他打刑事侵占及民事遺產分割的官司，當時兒子在某間公職補習班認識了補習班老師張簡，還得知張簡有間法律事務所，自稱所長，因此就邀求兒子拜託張簡打官司。

當時張簡說，平常他開價是6萬起，但看在與林的兒子有師生情誼只要5萬，但林男希望能打贏，所以提出先給錢金2萬元，一審結束後才有後謝3萬，但張簡又搬出師生關係稱，還告誡林男以後當了律師，記得都要一次收錢，這樣才方便記帳，不過既然兩人是師生，所以先收前金也沒關係，因此張簡分別在民事、刑事的前金收了林男4萬。

但是到了民事庭時，張簡明知道林男不想與親戚和解，卻私下代表林男與林家親戚和解，讓林男事後損失6萬元，雖然林男很生氣，但張簡指安慰他民事先和解，刑事照樣走程序，林發覺不對，一查之下才發現口中的王牌律師，不是律師。

檢方得知後，對張簡提起公訴，調查後才發現，張簡當時只是法律研究所的研究生，張簡也因此違反律師法，而張簡私下收「律師費」的舉動，涉嫌詐欺取財，一審判張簡6個月徒刑。

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