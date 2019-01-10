一整年無意外火警死亡 嘉縣消防局創罕見記錄

2019-01-10 21:39

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣消防局統計，去年2018年度嘉義縣共1568件火災，有2件因火災死亡，經調查原因均屬自焚，全年度無一件因意外火警死亡案件，創下消防局成立20年來首次記錄，嘉義縣消防局副局長蔡建安說，除平時防火逃生宣導成效佳，消防弟兄們在火場上救援受困民眾，功不可沒。

嘉義縣消防局統計，2018年嘉義縣A1類（造成人員死亡之火災案件）2件 ，A2（造成人員受傷、涉及糾紛、縱火案件或起火原因待查之火災案）27件，A3（非屬上述A1類、A2類之火災案件）1539件，火災原因最高為遺留火種806件，其他432件，敬神掃墓祭祖118件。

蔡建安說，能達成意外火災零死亡，要歸功消防人員奮力救援，如去年6月30日竹崎鄉民生路發生住宅火警，有人員受困，一樓後方火勢猛烈，濃煙從樓梯竄入上方樓層，當時一對母子在三樓鐵窗呼救，消防員立即架設雙節梯，並用切割器將鐵窗破壞後救出受困母子，過程相當驚險。

消防局人員事後向民眾訪談，民眾說「遭遇火警離開前要把門關起來，再開窗呼救」，更提及學校固定請消防人員前往宣導才得知此常識，該場火警現場房外整個燻黑，但房內毫無煙燻痕跡，可見逃生觀念極為重要。

蔡建安說，消防人員平時推廣裝設住宅用火災警報器，不定期到各級學校、機關宣傳防火及逃生要領，若逃生路線已被阻斷，應「先關門，再到窗口待救，若門有縫可用毛巾把縫塞住」，許多民眾常以為要躲浴室，但浴室門多為不耐高溫的塑膠、玻璃材質，很快就被燒毀，也不一定有窗，不建議躲浴室，而建築結構是不耐燃材料（如木造、鐵皮、輕鋼架），也不適合關門避難。

嘉義縣消防局於1999年成立，第一任局長謝新庸，第二任局長江坤章，第三任局長何允福，第四任局長黃志榮2010年12月24日上任，2018年11月7日調任參議，第五任局長呂青海11月8日到職至今。

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