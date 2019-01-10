女騎士轉彎被汽車撞飛當場死亡 網友直擊嚇到發抖

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市明德北路今天晚發生一起死亡車禍，在速邁樂加油站附近，一輛直行汽車左前方撞到擬左轉的機車，女騎士與機車一起被撞飛，女騎士當場沒生命跡象，倒臥在血泊中，機車後輪被撞掉，現場機車零件散落一地。
這起車禍發生在晚上6點50分，網友在臉書上留言指出，「我當時嚇到發抖，真的太恐怖了。」「非常嚴重，那女的一動也不動了。」「那女的要轉彎，那轎車也開的很快，然後就這麼大力的給撞上了。」「那條路又暗暗的，真的要小心，轉彎一定要看後面有沒有來車在轉彎。」
救護車抵達事故現場時，女騎士已經沒有生命跡象，警方目前正在調查肇事原因。
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現場機車零件及女騎士身上物件散落一地。（記者詹士弘攝）
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斗六晚上發生死亡車禍，機車被撞飛逾20公尺，後輪被撞掉。 （記者詹士弘攝）
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汽車左前方是撞擊點。（記者詹士弘攝）
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警方進行現場跡證採樣。（記者詹士弘攝）
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警方封鎖肇事現場交通超過1個小時。（記者詹士弘攝）
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