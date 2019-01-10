「卡車」搞軌…轎車「轉錯彎」卡鐵軌 花蓮4列車受影響

2019-01-10 20:08

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市陳姓男子今晚6點多開車行經花蓮市建國路平交道時，轉彎不慎轉錯，開入鐵軌卡住，直到7點半才排除狀況，共有4班列車行駛受到影響，4556車次南下區間車受到影響最大，比預定時間延誤50分鐘從花蓮站開車，目前已經恢復正常通行。

駕駛陳姓男子向警方說，他開車準備左轉入建國路370巷子內，結果對向車輛大燈太過刺眼，他眼前一片黑，轉彎距離抓錯，結果就開入鐵軌內，車輛卡住動彈不得，他趕緊下車按平交道緊急按鈕。

台鐵花蓮站指出，晚間6點38花蓮=吉安間建國路平交道（K0+992），有輛小客車行經平交道時輪胎卡在軌道間，無法駛離，4556次（區間車）在花蓮待命、4543次（區間車）在吉安待命，7點02起封鎖斷電，進行拖吊，7點23障礙排除，路線恢復正常行駛，初估影響4列次119分，旅客約575人。

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