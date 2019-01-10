宜蘭市南館市場火警 消防搶救中

2019-01-10 18:43

首次上稿 18:41

更新時間 18:43

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣宜蘭市光復路南館市場地下室今晚6點22分發生冒煙火警，宜蘭縣消防局獲報後派遣宜蘭、員山、壯圍及特種分隊人、車前往搶救。據現場人員表示，僅冒出濃煙，沒有明火，目前無人受困。

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