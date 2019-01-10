25名警界新兵掛階一線三星 隆重授階盼久留新北

2019-01-10 21:04

〔記者吳仁捷／新北報導〕樹林警分局員警游勝嘉、何洹等25名警界菜鳥經銓敘部核定實授警佐三階階級，樹林警分局舉行初任警察官授階，分局長林温柔逐一為他們授階，掛上一線三星警階，其中游勝嘉剛分發不到一個月，就'與學長們查獲一公斤安非他命，分局長為他授階時，不忘勉勵他繼續加油。

樹林警分局說，這25名新任員警為警察專科學校105年特考班、警專35期及歷屆畢業生，其中剛報到的菜鳥完成2個月實務訓練，通過四等特考經銓敘部審定合格，林温柔今天逐一替他們佩上一線三星階級章，並表達嘉勉及祝賀，藉由授階彰顯警察職位的榮耀，賦予初任警察官維護社會治安重任，發揮積極作為與貢獻。

林溫柔說，在實務訓練中，游勝嘉、何洹等多數人抱持主動積極的態度向學長、姊學習，實務訓練期間表現很投入，授階典禮堪稱對25人的肯定，樹林分局誠摯歡迎他們加入，為分局注入一股充滿活力與熱情的新血，也期待他們能為各項勤業務工作盡一份心力。

另方面授階也代表為社會服務責任的開始，更要時時自我充實警學本質學能，以期勝任維護治安、交通及為民服務等工作；此外，由於新北新進員警流動率高達5成，藉由授階也讓菜鳥警們感受新北大家庭的關懷，希望久留新北服務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/