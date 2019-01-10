北部風聲太緊？竊盜集團下台中 電動自行車、零錢都偷

2019-01-10 19:13

〔記者歐素美／台中報導〕以許嫌為首腦的北部竊盜集團3人，去年12月 12、13、18日三度南下台中市豐原區及潭子區等行竊，該集團為躲避警方追查，都在北部竊車代步南下，抵達台中再竊車犯案，隨機偷竊停在騎樓、路邊的電動自行車及破壞自助洗車場兌幣機，共在台中竊走1輛小貨車、2輛小客車、9輛電動自行車及現金近8萬元，豐原分局以車追人，9日北上將3人逮捕到案。

豐原分局表示，該竊盜集團以許嫌（35歲）為首，負責偷竊，王嫌（32歲）則負責偷車，陳嫌（46歲）則負責開車接應，3人都有毒品等前科，並在北部犯下多起電動自行車竊盜案，因北部警方查得緊，才南下犯案。

警方調查，該竊盜集團於去年12月12日先在北部竊取小客車代步，抵達台中市潭子區後再偷取小貨車，然後隨機竊取9輛電動自行車後返回北部，將小貨車停在桃園某大賣場停車場；13日再搭出租車南下潭子區，竊取馬自達小客車後，至豐原區西勢路一處自助洗車場，由許嫌破壞兌幣機偷走近6萬現金；18日又在新竹竊取小客車再度南下潭子區中山路一處自助洗車場，破壞兌幣機偷走近2萬元現金，並在豐原大道偷走1輛馬自達小客車代步。

豐原分局組成專案小組，分析發現該竊盜集團手法相當專業，作案時均全程戴手套、口罩及帽子，且專偷馬自達小客車。經以車追人，抽絲剝繭，發現3人為北部竊盜集團，9日見時機成熟，由檢察官指揮，分別至桃園市逮捕許嫌及王嫌，並在新北市逮捕陳嫌，除起出拔釘器、板手等作案工具及衣服，並在陳嫌身上起出改造手槍1把、子彈1顆，3人供稱因沒錢才偷竊；陳嫌並供稱，槍枝是綽號「阿扁」的朋友寄放。警方依違反槍砲彈藥管制條例及加重竊盜罪將3人移送法辦。

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