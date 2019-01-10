保護龍崎自然地景 環團呼籲南市府設「暫定自然地景」

2019-01-10 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕台南龍崎掩埋場爭議不斷，今日上午立委王定宇、陳亭妃、吳焜裕、陳曼麗與學者、環團召開「搶救龍崎記者會」，呼籲台南市政府將掩埋場預定地指定為「暫定自然地景或紀念物」，並由「文化資產審議會」在半年內審議通過，以維護龍崎自然景觀。

據《上報》報導，王定宇、陳亭妃、陳曼麗、吳焜裕和學者等人於今日舉行「搶救龍崎記者會」，要求經濟部及台南市政府重新檢討龍崎掩埋場開發案。台南社大環境行動小組召集人黃煥彰指出，掩埋場區斷層泥受到大雨沖刷，邊坡不穩；台大地質系教授陳文山表示，掩埋場預定地中的龍船斷層為活動斷層，加上施工的歐欣公司將開發斷層變動最大的部分，地質會相當不穩定。

會中訴求將掩埋場預定地暫定為自然地景或自然紀念物，並交由文化資產審議會於6個月內審議，審議期間，市政府須維護掩埋場預定地，歐新公司不得動工。另外記者會也呼籲，市政府應盡快進行評估，成立文化資產審議會，判定預定地是否為自然地景或自然紀念物，避免自然環境遭到破壞。

經濟部工業局回應，開發案係由行政院10多年前同意，環團提出的質疑教新，未來會依照新事證作為展延依據，依法行政。對於掩埋場暫定為自然景觀，農委會提到，根據文資法規定，有立即重大危險時，面臨拆除的建物及施工者方能指定，如果該地區已進入自然地景審議，也能暫時列為自然地景。

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