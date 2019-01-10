條子要抓妳！心儀女藥頭 社區總幹事洩密遭訴

2019-01-10 17:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市陳姓社區總幹事在刑警上門偵辦萬姓女毒販，竟為了討好她，而將警方機密公文洩漏給她，甚至示警「條子要抓你」，讓萬女因而改變販毒習性，直到她遭逮法辦，檢警才知偵辦內容遭社區總幹事洩密。新竹檢方依涉嫌洩露國防以外之機密起訴。

檢警調查，新竹市警方調查偵辦一起毒品案，鎖定40歲的萬姓女藥頭為目標，到她承租的1處社區大樓明察暗訪。警方持公文向陳姓總幹事表明身分，同時強調萬女涉毒品案將被拘提法辦，除要求調閱社區監視器，還調查出沒萬女住處的不明人士。

事後刑警要求陳男保密，但他卻偷偷將警方的公文書拿給心儀已久的萬女看，還告知對方「條子正在追捕你，小心一點！」，讓萬女有防範之心，改變販毒手法，然她事後仍遭警方逮捕法辦。

萬女在偵訊時，竟向檢警嗆「你們要抓我，我早就知道了，公文都看過了」，檢警這才發現陳姓總幹事涉嫌洩密，也將他移送法辦。萬女涉毒部份後來遭新竹檢方起訴。

陳姓總幹事否認洩密，聲稱沒有拿給萬女看。不過萬女則證稱，當時確實透過總幹事收到風聲，也有看到刑警的公文，且公文上也註明需保密。新竹檢方認為陳男涉洩露國防以外機密，因此依法提起公訴。

檢警表示，遇到社區查察毒品案遭保全阻攔刁難，若未達妨礙公務程度，警方仍可以將事發時間、過程、對話錄音保存下來並陳報警局，以違反保全業法第4-1條「執行保全業務時，發現其他與治安有關之事故，應通報當地警察機關處理」，來處罰保全公司，要求社區保全人員積極管理及處置，最高可處罰30萬元。

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