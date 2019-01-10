投資「拆分盤」血本無歸 中配控「氣質女茶商」吸金百萬

2019-01-10 18:12

〔記者鄭景議／台北報導〕張姓中配日前向警方報案，控訴遭同為中配的于姓女茶商引誘投資「藍天SKY拆分盤」，張女介紹多名友人投資，卻血本無歸，提告于女詐欺，張女今天還帶著多名友人到茶行前舉布條抗議；于女則說，自己同樣是拆分盤受害者，絕非惡意詐欺張女。

張女指出，2017年4月，在松山區開茶行的負責人李男及其中國籍妻子于女，向她介紹馬來西亞的「藍天SKY拆分盤」，夫妻倆向她們說，公司財務健全，李男自稱，加入團隊後不但換名車、開始做生意，親戚連竹科優渥高薪工作也放棄，加入經營。

張女說，她原本不想投資，但于女平時穿旗袍，打扮得非常高尚有氣質，經常邀請她們喝咖啡，營造夫妻倆高檔上流的生活形象，她最後誤信，掏錢投資。

張女先投資3萬5000元，又來投資其他方案17萬5000元，還介紹多名中籍、台灣籍好友一起投資，投入金額約500萬；未料去年起，于女聲稱如果無法繼續投資，拆分盤就無法持續獲利，要求張女等人持續投資，張女等人希望拿回本金，于女卻相應不理，她們憤而在今年1月提告。

于女則反駁說，當初是張女先來找她，要求加入直銷，自己因為已有投資拆分盤，認為收益穩定，不肯加入直銷，但張女不斷懇求，才在商討後，約定兩人互相投資對方的直銷、拆分盤，張女的朋友她一個都不認識，都是張女自己找的，拆分盤開始無法獲利，自己也是受害者，怎麼會惡意詐欺張女？

警方指出，根據被害人控訴，「藍天集團SKY拆分盤」宣稱是投資虛擬貨幣期貨，實質上是經過包裝的龐氏騙局，恐是非法的公司，將依規定受理報案，並約談李姓夫妻到案說明。

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