粗工欠賭債闖民宅偷金牌 矇住神明眼怕遭天譴

2019-01-10 16:51

〔記者王宣晴／新北報導〕41歲的吳姓粗工積欠賭債，日前前往新北某住家工作時，意外發現住家內的神像上掛有6面金牌，竟心生歹念，上週六闖進民宅行竊，還擔心遭天譴，利用神像上的衣服遮住神明眼睛，但最後仍被警方逮捕到案，訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，吳男有毒品、竊盜等前科，平時從事粗工工作，但卻沉迷賭博，積欠3萬多元的賭債，日前吳男接到工作，前往新北市蘆洲成泰路一段的住宅頂樓工作，清理垃圾時意外發現佛堂中供奉的3尊神像上各掛有2面金牌；上週六，吳男竟闖進佛堂偷走3面金牌。

警方獲報後採證調查，發現吳男為了躲避監視器，犯案時還用外套將頭部蓋住，甚至為了擔心遭天譴，偷走金牌後竟將神像的衣服掀起，蓋住神明眼睛，但警方持續調閱監視器，鎖定吳男犯案時騎乘的機車，以車追人查出吳男身分，將他逮捕到案。

警方表示，吳男已將6面金牌變賣，得手2萬5千元贓款，全數拿去清償賭債，吳男也坦承犯行，訊後依竊盜罪嫌將他送辦。

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