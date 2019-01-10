恐怖情人分手談判索還花費 嗆「不給錢就開槍」

2019-01-10 17:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕恐怖情人!

高市1名洪姓工人大前天與陳姓女友談判分手，要求歸還生活費15000元，竟嗆聲「不給錢就開槍」，陳女馬上打電話報警，洪男趕緊落荒而逃，深知闖下大禍逃不了，深夜到案坦承嗆開槍是恐嚇陳女要錢，警方昨依恐嚇罪嫌函送法辦。

警方調查，嫌疑人洪姓男子（35歲）有恐嚇、重利前科，在食品工廠擔任工人，1月6日發現陳姓女友（24歲）疑似劈腿，與其他男子過從甚密，對陳女心生不滿，要求分手談判。

雙方於隔天晚間8時許，約在曹公路1家超商談判，洪男不滿陳女另結新歡，要求歸還交往費用15000元，包括他幫她付的電話費、生活費等，陳女當場表明沒錢，認為2人在一起花費，是心甘情願付的，怎能分手就要錢？

警方表示，洪男聽了很火大，當場對陳女嗆聲「不給錢就開槍」，陳女馬上打電話報警有人要開槍，洪男一見陳女報警，趕緊落荒而逃，警方據報趕赴現場，洪男已逃之夭夭。

警方指出，洪男當晚自行到鳳崗所到案說明，他坦承犯行不諱，辯稱因一時氣憤，才會對陳女恐嚇要錢，但否認持有槍枝，辯稱嗆開槍是要嚇陳女，沒想到事情大條；陳女也證稱與洪男交往期間，未曾見過他持有槍枝。

警訊後昨將洪男依恐嚇罪嫌函送法辦，鳳崗所長丁順清呼籲情侶應理性交往，分手切勿因一時衝動，衍生暴力行為，避免吃上官司，造成害人害己。

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