泰國人妖來台賣淫 判決書揭露行情少得可憐！

2019-01-10 16:47

〔記者蔡清華／高雄報導〕兩名泰籍男子2017年間以免簽來台觀光名義，從泰國仲介5名泰國人妖來台從事性交易遭警方查獲，被依橋頭地院依圖利容留性交罪判刑2個月，緩刑2年。判決書中揭露，人妖每次性交易只能獲得千元報酬，沒有想像中好撈！

泰籍男子KHAMPON NATTANAN、YOTASING LERDMONGKON、與台籍楊姓及陳女子，共同至泰國物色招募人選，2017年間以免簽來台觀光名義，從泰國仲介5名泰國人妖來台從事性交易。

人妖來台後，由4人分別照顧生活起居，並媒介至高雄特定的商務旅館與男客人進行性交易，每次性交易之價額為2200元至3000元，從事性交易之泰籍人士可從中獲得1000元至1500元之報酬，其餘部分則歸楊女所有。

警方表示，此案為典型台、泰兩地的犯罪集團，聯手利用泰人來台免簽的方便之門，大肆引進泰籍人士來台賣淫。過去，變性人這類非常特殊的族群，台灣民眾過去只能出國才看得到玩得到，如今都已經自己送上門了！

不過，賣淫的行情卻沒有外傳的可觀，每次性交易就只有一千多元的報酬，來台30天能賺的也很有限。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/