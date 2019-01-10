澳門珠寶大盜 才出獄欠賭債又下手偷200萬飾品

2019-01-10 16:45

〔記者鄭景議／台北報導〕58歲的慣竊韋永泉，來自澳門，過去曾在北市一帶竊取多家珠寶藝品店，去年7月才剛出獄，本月2日又在大同區的早餐店及珠寶店竊取現金及大量金飾、藝品、骨董；昨日他被大同分局警方逮捕，取出價值約200萬的贓物及現金20萬，遭竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，韋男在2011年至2012年間在臺北市大同區、中正區、南港區及新北市犯下多起竊案， 多次破壞鐵窗侵入民宅搜刮珠寶、金飾及值錢古董，當時得手金額約為2000萬元，被士林地方法院判刑6年，去年6月才出獄。

警方調查，韋男經過變裝後，由太原路一帶的防火巷變裝後，持工具破壞鐵窗，先侵入一家早餐店內竊取店內現金新臺幣3萬元後從容離開，隨後步行至南京西路一帶，翻越珠寶店旁矮牆，進入珠寶店內大肆搜刮。

隨後他將贓物以珠寶店內的行李箱裝好，悠閒地搭計程車至大安區飲茶餐廳與林姓女友吃「慶功宴」，然後把贓物拿給女友帶回住處，之後還將贓物分成3袋，藏在新北市汐止區南陽橋下的土裡。

警方經過數日追查，申請拘票搜索票後，昨晚在住處附近逮捕韋男及其女友，贓物也被一一從土裡起出，韋被逮後供稱，他原本從事廚師，來台取得身分證，但出獄後只能打派遣的臨工，又欠下賭債，才故技重施，因為住在派遣公司宿舍，怕贓物被偷走，才埋在土裡。

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