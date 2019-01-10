男子欠債尋短 白河警趕抵迅速處置救回一命

2019-01-10 15:23

〔記者王涵平／台南報導〕家住後壁區30多歲男子疑似積欠債務，用塑膠管接車輛排氣管廢氣至車內尋短，白河分局警員鄭仲焜、葛俊顯獲報趕抵，處置得宜，即時從鬼門關前救回一條生命。

白河警分局長安派出所警員鄭仲焜日前值班時接獲民眾報案，稱後壁區新嘉里八掌溪堤防停放1部賓士車，塑膠管接車輛排氣管到車內，鄭員趕抵發現男子沒有意識，昏迷於車內副駕駛座，緊急打開車門將車輛熄火，同步通知救護車將男子送往柳營奇美醫院急救。

鄭仲焜也利用警用M-police查詢車籍資料，得知車主姓名及住址，立即通知菁寮所備勤警員葛俊顯續查。家屬表示，男子疑因債務問題想不開，對警方能避免悲劇發生，表達萬分謝意。

白河分局呼籲，民眾遇到人生低潮或瓶頸，可向1995防自殺專線求助，勿有輕生念頭，以免抱憾終生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

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