菲籍移工垂涎她 趁酒醉時草地性侵成孕！

2019-01-10 15:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹菲籍移工VENTURA2016年間在台工作時結識蔡女，約她外出聊天飲酒，蔡女不勝酒力躺在草地休息，沒想到竟遭性侵得逞，事後蔡女跑去台北找朋友訴苦，但一直隱忍到懷孕，才向家人吐露真相，並由家人報警逮狼。新竹檢方依強制性交罪嫌起訴。

檢警調查，28歲的菲籍作業員VENTURA在湖口工作時，結識蔡姓女子，因2人互動不錯，成為朋友。2017年4月的某周日夜間，VENTURA揪王女一起到公園飲酒聊天，2人喝得起勁，結果王女不勝酒力，躺在草地休息。沒想到，VENTURA一時性起，趁四下無人之際，不顧她反對，強脫對方衣褲，霸王硬上弓性侵得逞。事後被害人隱忍沒換衣服，當晚就跑到台北找朋友訴苦。

友人發現她的身上沾了泥土，神情緊張，身上還有一些傷口，只是沒透露發生什麼事。隔沒幾個月，她就懷孕了，因紙包不住火，才向親人吐露實情，由家人陪同下報警逮狼。VENTURA坦承，當晚與她自然發生性行為，但絕沒有妨害性自主，那是「我們是雙方你情我願發生性行為。」

被害人友人出庭證稱，當夜蔡女到台北找她，身上確有傷勢，而且神情緊張、害怕，情緒低落，而且身體還髒髒的樣子。而被害人身心受創後，發現自已懷孕，一度精神崩潰，出現創傷症侯群的現象。新竹檢方認為被害人及證人指證明確，認定VENTURA犯強制性交罪嫌，依法提起公訴。

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