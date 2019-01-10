又見恐怖保母！小孩哭鬧 竟狠心巴頭搥肚

2019-01-10 15:07

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市汐止有位家長今天在臉書《爆料公社》上PO出影片，指控孩子竟遭「到宅」保母捏肚、打頭。這位媽媽控訴，前年透過媒介，找到1名到宅保母，將1歲半的兒子托育給保母；托育半年後，小孩開始哭鬧，還說肚子痛，詢問得知兒子遭保母虐打，家長裝設監視器，驚見保母用手捶孩子肚子、捏小孩後腰。被虐童的媽媽怒訴，社會局雖然撤銷保母的執照，可是卻未得到保母道歉，媽媽PO文：「難道要等到保母打死孩子，才會得到正視嗎？」

社會局長張錦麗受訪時說，社會局去年接到投訴，隨即調查了解，於去年11月15日廢止這位女子的保母證照，並於衛生福利部社會及家庭署托育人員（保母）登記管理資訊系統註記為「列管名單」。

張錦麗說，一旦被註記列管名單，就不可能在合法托育中心擔任保母或經媒介當保母，社會局清查系統，發現這位保母並無在托嬰中心工作。

兒子遭虐的媽媽指出，106年經由「新北市七星區保母」媒介到宅保母，談妥費用1個月17000元（每日4小時），托育日期從106年6月20日至107年9月28日止。

媽媽說，托育半年後，每天早上要去上班時，兒子都會哭鬧，後來從哭鬧變成聽到門鈴聲就用手抵住門，「小孩跟我說他肚子痛，我開始懷疑他是否被保母虐打？」特別是這1年多來，孩子身上出現瘀青，夜晚驚恐哭泣不斷。詢問小孩，「姨媽（保母）是不是有打你？」小孩說：「有。她打我頭和腰。」

從影片中看出，保母坐在客廳沙發上，翹著腳滑手機，小孩則在一旁看電視，突然保母莫名出手捏小孩後腰，還動手巴他的頭，小孩疼到哭出來，保母也不理不睬。另外1段影片中，保母拿玩具箱的蓋子敲孩子的頭。

「於是我從中秋節連假過後第一天開始第一次裝監視器，第一天就拍攝到保母拿拖鞋打小孩的頭，過沒多久，又用手捶小孩肚子跟捏小孩後腰。接著第2天、第3天小孩持續每天都被打，最後我通報社會局，過了1個多月，社會局回覆已撤銷保母的執照。」

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