洪明鑫打「狼」救美女 南投榮觀感動又難忘

2019-01-10 14:32

〔記者謝介裕／南投報導〕 南投縣榮譽觀護人協進會今日在南投市南島婚宴會館，舉行第12屆第1次會員大會暨新卸任理事長交接典禮，原任理事長洪明鑫在縣府秘書長洪瑞智等貴賓及會員見證下，將印信交接給新任理事長黃李濟，熱鬧、隆重的儀式過程中，也讓人再度憶起洪明鑫將單身女子救出狼爪，免於被性侵的奮勇救人故事，也為榮譽觀護人協助司法打擊犯罪留下最佳典範的一頁﹗

2013年10月1日傍晚，有性侵前科被判9年出獄的惡狼朱亞賀，在南投縣1家超市前，鎖定1名身材高挑、容貌清秀的林姓女子為下手對象，首先將林女代步機車偷藏起來，再假裝好心騎機車載林女追偷車賊，林女被騙載往偏僻山區，察覺事有蹊蹺要朱男停車未果後，索性跳車閃人，怎料，朱嫌竟想霸王硬上攻，甫卸任南投縣榮譽觀護人理事長的洪明鑫路過見狀，遂奮不顧身上前與朱嫌經過一番纏鬥，身高約180公分的洪明鑫憑藉著人高馬大的優勢，不但救出林女，也讓朱嫌無法兔脫遭警方移送法辦，最後被判刑17年6月，再度入監服刑。

面對這段奮勇救人的往事，洪明鑫謙稱，他只是善盡為人的本分，相信絕大多數的人若遇到類似情況，也一樣會挺身而出，更何況，打擊犯罪、照顧弱勢就是協進會設立的宗旨，實不敢居功，也期許接任的南投市慈善宮宮主黃李濟，能秉持愛心奉獻的精神繼續照顧弱勢，黃也允諾竭盡所能做好會務工作。

南投縣府秘書長洪瑞智致詞表示，榮觀協會觀護制度於1982年建立，南投縣榮譽觀護人協進會成立迄今已20多年，要成為榮譽觀護人除了身家清白無前科以外，還須受過觀護人教育訓練才能成為會員，加入協助地檢署司法保護的工作，不管是協助民眾養成知法守法的觀念，還是反賄選、家暴等預防犯罪方面，也都具有顯著成效，感謝協進會連結社會各界資源的努力，讓南投治安更好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/