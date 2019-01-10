看準娃娃機店沒人顧 兩嫌上門行竊栽在遠端監控

2019-01-10 14:15

〔記者王冠仁／台北報導〕西門町內有不少娃娃機店，機台內擺設高單價的藍芽喇叭來吸引顧客上門。有小偷看準這些高單價的藍芽喇叭，連續幾天都下手行竊，幸虧業者透過監視器畫面監看，發現有人行竊報警，萬華分局警力獲報後火速趕往，當場將正在行竊的王嫌、嚴嫌逮捕到案。

警方調查，27歲王姓男子本月3日早上7點多，夥同22歲嚴姓男子，看準西門町內人煙稀少，跑到武昌街一家娃娃機店，潛入地下室置物櫃，偷走店內機台的鑰匙與部分商品。他食髓知味，又在隔天凌晨5點多，再次到同一家行竊，還看準高單價的藍芽喇叭下手。

不過，業者上次被偷就以加強戒心，業者透過遠端監視器畫面監看，發現有小偷拿鑰匙正在打開機台行竊，立刻報警。警方火速趕到，正在行竊的2嫌見警方上門，嚇得拔腿就跑，但跑沒1百公尺後就被警方追上，壓制在地。

警方說，由於監視器畫面清楚拍下2嫌行竊過程，再加上警方也在王身上找到藍芽喇叭，王與嚴最後被警方依竊盜罪嫌送辦。

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