劣！6旬保全對7歲智力少女伸狼爪 還強拍性愛裸照

2019-01-10 14:09

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣年約60歲的簡姓男保全，結識工作地附近某間洗髮店的店員小花（當時僅17歲），竟起了色心，在理髮店2樓對有輕度智障、心智年齡只有7歲的小花伸出狼爪，共性侵3次，還強拍24張性愛照與裸照，審理中簡男還辯稱，小花都叫他爸爸，2人關係好，應屬合意性交；法官認為，未見簡男悔意，依妨害性自主等罪嫌，判處6年8個月徒刑。

判決指出，宜蘭縣男子簡仲仁在縣內某大樓擔任保全，與妻子已經離婚，育有3名子女，均已成年，目前簡男無業；但簡於2017年6月他還在擔任大樓保全期間，結識在大樓附近理髮店的從事洗頭工作的未成年店員小花，簡男明知小花有輕度智障，且與自己年齡差距達50歲以上，竟起了色心，對小花伸出狼爪。

簡男先透過贈送手機以及飲食的方式，與小花建立友好關係，進而於2017年6月及7月間，於理髮廳2樓，對小花性侵得逞共3次，簡甚至在性侵過程中，強拍性愛照片於小花裸照共24張，案經小花的哥哥發現後，立即向警方報案，全案才曝了光。

於審理中，簡男坦承，確實有在理髮店2樓，與小花發生性行為，並拍攝性愛照及裸照，但他辯稱，結識小花後，2人關係很好，小花都叫他爸爸，小花應該也跟他說過，已經滿18歲了，且20歲時想要結婚，2人才會發生性行為，屬於合意性交，且小花應有性自主的決定能力。

法官認為，簡男在事件曝光後，還將手機裡的性愛照及裸照全部刪除，但全被警方還原，且根據小花的臨床診斷，智力僅有7歲，對性交行為的認知及同意，未達完全，加上小花的供述，簡男犯罪事實明確。

法官指出，但事發後簡男仍空言強辯，不但不足採信，也顯見犯後不思悔改，毫無悔意，全案依妨害性自主等罪嫌，判處6年8個月徒刑。

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