前大法官被已故女法官之子控告變造母遺囑 法院判無罪

2019-01-10 13:56

〔記者張文川／台北報導〕已故女法官張仁淑的獨子陳怡之，自訴控告前大法官徐璧湖變造遺囑，並在張淑仁死後冒用提款卡領錢，涉犯偽造私文書罪，徐璧湖否認犯罪，稱是張仁淑生前指定的遺囑執行人，有權領錢；台北地院今判決徐璧湖無罪。可上訴。

徐璧湖是司法官第11期結業，2003年被提名為大法官，也是2016年政黨再輪替，總統蔡英文補提名新任大法官前，徐也是2016年補提名大法官的審薦五人小組成員；張仁淑是司法官第2期結業，是1992年創立的全國女法官協會首屆理事長，2016年過世。

徐璧湖在此案未請律師辯護，獨自以畢生法學素養應戰，她答辯說她是在2015年11月9日，應張仁淑之邀到府為遺囑簽字，簽字後將遺囑交給張仁淑的繼承人陳怡之，她與張仁淑的姪女楊莎蓁依據遺囑持卡領錢辦事，張仁淑過世後，陳怡之寄電子子請她幫忙處理後事；楊莎蓁也被列被告，今天也獲判無罪。

楊莎蓁答辯指出，張仁淑行事很謹慎，打電話叫她去簽遺囑，簽完第1份遺囑後，張仁淑覺得不對，才又約她和徐璧湖一起簽第2份；楊女說她照顧張仁淑3年多，陳怡之則是滯外不歸，事後跳過檢察官提起自訴告詐欺，她被搞到快得憂鬱症了。

法官整理「遺囑有無被加工變造」、「徐、楊是否有權操作提款卡」2個爭點，徐、楊都舉證否認變造遺囑，且是遺囑囑託領錢辦理後事，法官今認定罪嫌不足，判2人無罪。

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