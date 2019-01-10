越南媽媽外出調貨遇酒駕男逆向衝撞 枉死山腳路

2019-01-10 13:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕從越南嫁來台灣逾20年的徐女（40歲）昨天深夜開車外出調貨，不料遇上酒駕的施男（31歲）酒駕逆向行駛，徐女被高速撞擊死亡，整台車扭曲變形，徐女和同車的超商店長黃男（31歲）被夾在車內，徐女當場死亡，黃男身受重傷，仍在加護病房觀察，而肇事的施男酒測值高達0.97，他酒後上路，害人害己，自己也身受重傷，目前尚未脫離險境。

這起車禍發生在昨深夜11時30分，徐女駕駛白色豐田自小客車，行駛於山腳路社頭段，突遇施男逆向迎面撞上，施男撞擊後車輛還往前衝了約5、60公尺才停下。

警方調查，肇事的施男為台南人，來彰化找朋友，想不到卻酒駕上路。

徐女的女兒說，昨晚媽媽說要出去調貨，全家一直等不到她回來，沒想到被酒駕男害死，「為什麼政府一再宣導，仍有人酒駕上路，害別人家庭破碎」。

警方表示，徐女與丈夫育有3名女兒，都在唸書，徐女丈夫開設印刷工廠，家中經濟算穩定，但徐女還是努力幫忙家計，平常做家庭代工幫忙抹布工廠車縫抹布，嫁來台灣20年任勞任怨。

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