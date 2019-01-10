法務部訪日再下一城 檢可任京大訪問學者

2019-01-10 13:34

〔記者吳政峰／台北報導〕無心插柳柳成蔭！法務部長蔡清祥日前率團赴日訪問，參觀與東京大學齊名的京都大學，該校法學院院長洲崎博史親自出面接待，雙方相談甚歡，蔡清祥提及我國檢察官可赴東大及早稻田大學擔任訪問學者，不知是否有幸也可到京大?洲崎博史當場應允，善意滿點，台日法界交流更上一層。

蔡清祥上月中帶著9位檢察官到日本觀摩裁判員制度，在和洲崎博史會晤前，眾人討論著等一下該如何開場，靈光一現，想到京大是日本排名第一的最高學府，何不用訪問學者一事當成聊天話題？若對方同意，將是我方榮幸，若遭拒絕也無傷大雅。

蔡清祥開頭即說，我國檢察官常以訪問學者身分到國際頂尖大學交換實務經驗與學術知識，包括東大與早稻田大學，所做的研究極具參考價值，不知有沒有榮幸也和京大交流？

洲崎博史聽到蔡清祥提議後，未以「回去再研議」等官話打發，反而立刻轉頭與在場法律系教授商討，過沒多久即欣然同意，效率之高，參訪團感受到滿滿的誠意，也替我國司法人員意外能多與一間世界頂尖的學府交流而感到驚喜。

洲崎博史獲悉我國力推的國民法官與日本的裁判員制度非常接近，直指裁判員施行至今，雖然可融入國民感情，避免法官獨斷，但國民參與審判的意願卻是逐年降低，且整個訴訟過程因為素人的參與而不得不拉長時間，對被告影響不小。

參訪團隨後拜訪法務省，蔡清祥則因另與多名友台眾議員有約而未隨行，其中一名重量級眾議員提到，司法交流應無政治無國界，若下次我方有需求，或許他可在非官方的場合安排蔡清祥與法務大臣會面，試圖替我方突破國際困境，態度積極友善。

蔡清祥返國馬上指示研擬京大訪問學者進修一事，順利的話，最快今年就可以接受為期一年的留職留薪申請。

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