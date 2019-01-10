遭冒用名義借錢 議員報案呼籲勿受騙

2019-01-10 13:28

〔記者張菁雅／台中報導〕春節年關將近，近日有不肖人士假冒台中市議員朱暖英名義在南屯區行騙。朱暖英除報警處理，今日也特別呼籲民眾若遇到佯稱是朱暖英或代表她的人要借錢，請立即報警，這就是詐騙。

朱暖英表示，住在南屯區的楊姓退休老師，日前接到一位女性電話，聲音很像她，讓楊老師以為是她來電，前2通都是問候，楊老師非常開心，過2天便開口說因周轉不靈想借錢。幸好楊老師很機靈，先推託再向朱暖英查證，才知道被騙了。

朱暖英說，自己在地方深耕經營許久，未曾想過會出現有心人士利用選民對她的信任，招搖撞騙、詐取金錢。朱暖英呼籲市民提高警覺，未來如果碰到類似情況，請向服務處查證，不要輕易相信不明人士傳出的借錢訊息。

朱暖英已陪同楊老師到南屯派出所報案，所長周景彬表示，冒名詐欺借貸涉及侵犯財產與名譽信用，疑犯不管有沒有得到財物，都會觸法，呼籲不法人士切莫因小失大；同時提醒民眾碰到宵小，先保持冷靜，並保管好自身財物安全，當心生面孔，若察覺有異可通報派出所，來進行協助幫忙。

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