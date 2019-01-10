警方機車加設行車紀錄器 潭北派出所處理案件免紛爭

2019-01-10 13:22

〔記者歐素美／台中報導〕朕峰工業有限公司副總洪琮瑜今天捐贈23個高階行車紀錄器，由源通車行業者陳世豪義務協助裝設在潭北派出所23輛警用機車上，員警柯奇祐表示，有了這項利器，未來處理民眾違規等案件，有影像為證，就可減少許多紛爭。

朕峰工業公司副總經理洪琮瀚，在事業有成之餘，秉持父親「取之社會，用之社會」的理念，積極回饋鄉里，去年警察節即購買警用機車行車紀錄器28個，贈送潭子分駐所，今年接任潭子警友站站長，為感念基層員警辛勞及保障行車安全，再添贈一批行車紀錄器，為潭北派出所警用機車增添裝備，警友站副站長陳世豪則利用其專業，義務將行車紀錄器裝設在警用機車上。

陳世豪表示，這款行車紀錄器，除了影像清晰，並具備WIFI功能，員警不用拔取行車紀錄器上的記憶卡，可透過手機直接觀看影像，而且機車發動即開始記錄，也可拆下使用，十分方便。

市議員賴朝國及潭北派出所所長謝俊男今天頒發感謝獎牌，感謝洪琮瑜及陳世豪兩人；潭北派出所員警柯奇祐表示，有了行車紀錄器，在外取締交通，例如闖紅燈、違停等就有明確證據，不怕無法舉證，也不用再調閱路口監視器等，而且有什麼狀況都可以隨時記錄起來。

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