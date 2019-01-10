騎士莫名摔車擦撞ubike 倒地意外遭貨車輾死

2019-01-10 13:07

［記者陳恩惠／台北報導］台北市中山北路六段與德行西路口，昨天深夜發生一起死亡車禍，42歲楊姓鎖匠騎車外出要幫顧客開門的途中，行經事故路口時，無端追撞前方騎著Ubike的孫姓婦人後，楊某失控摔車倒在路中，頭部意外遭同向行經的小貨車輾過，楊某送醫後傷重不治，雖然3人酒測值皆為零，37歲張姓貨車司機訊後依業務過失致死罪送辦。

警方調查，這起交通事故發生在昨天晚間9時40分，地點就在中山北路與德行西路旁的士林分局蘭雅派出所旁，員警在派出所內聽到巨大撞擊聲，趕到警所外查看，驚見1部機車和1輛Ubike倒在地上，往芝山捷運站方向約10公尺處，停著1輛白色小貨車，楊姓騎士安全帽噴飛、倒在路中無知覺，地上有大片血跡，還散落一地的開鎖工具，騎Ubike的孫婦跌坐在地，手掌、臀部受有擦挫傷，立刻將2名騎士送醫。

警方調查，駕著貨車正要下班的張姓男子，一路由德行東路穿越中山北路往德行西路，綠燈起步過了中山北路口後，突然感覺車後方疑似輾到東西，趕緊停下車察看，發現楊姓鎖匠與孫姓Ubike女騎士雙雙倒地，楊男則因摔車後，倒向路中間，當場爆頭失去生命跡象。

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