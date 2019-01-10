16歲少年獨自入住旅館燒炭亡 桌上留著吃剩便當...

2019-01-10 13:02

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市中和區一名16歲楊姓少年，今上午10許在旅館燒炭，救護人員到場後發現他已經明顯死亡，旅館內的桌上還留著吃剩的便當，警方拉起封鎖線調查，家屬已抵達派出所，尋短原因仍待釐清。

據了解，20歲以下處民法限制行為能力人，若要入住旅館，視同簽署契約，需要家長或監護人同意書，但昨晚楊少入住時，疑似自行簽署同意書，旅館也讓其入住，是否為旅館主動提供同意書讓少年簽署，此部分尚待釐清。

楊姓少年昨晚間入住旅館4樓房間後，今早未退房，房務人員上樓查看，發現有煙霧從門縫竄出，便請警方到場陪同破門，發現楊姓少年躺在床上已無呼吸心跳，房內桌上還遺留吃剩的便當，整間房間充斥煙味，廁所內還有燃燒中的碳。

警方依規定通知鑑識人員到場採證，現場未發現有遺書，初步查看無外力入侵之跡象，詳細輕生原因仍待釐清。

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