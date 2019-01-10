時間停止？ 男子眼翻白定格警局紅綠燈前

2019-01-10 13:04

〔記者許國楨／台中報導〕嗶！~嗶！~綠燈了你不走，你要等什麼燈才要走？彰化縣江姓男子日前騎車到台中閒逛，機車突然騎到沒油頓時腦筋一片空白，直接停在警局號誌前定格不動，任憑員警怎麼呼喊都沒有反應，直到最後將他扶下機車進局才回神並得知原委，進一步聯繫家人帶回，虛驚一場。

台中市第三分局正義派出所警員盧保全、黃治惟、朱君涵，本月5日中午在警所前的復興路上發現該名騎車的36歲江姓男子，原本停等紅燈的他卻在號誌轉換成綠燈時仍遲遲不動，彷彿時間瞬間停止定格在機車停等區內。

嗶！~嗶！~「綠燈了你不走，你要等什麼燈才要走？你有什麼狀況嗎？」員警直覺有異上前關心，「哈囉！哈囉！身體有不舒服嗎？要叫救護車嗎？」卻見對方絲毫不為所動眼睛竟然開始上吊翻白，此舉一度嚇壞員警又因他在車道上停滯不前，唯恐衍生交通事故人身安全，於是先請他下車並攙扶回派出所。

警方進一步查證身分後聯繫上江男家屬等候期間了解原委，原來江男住彰化永靖，當天突然想來台中走走才獨自騎車一路前來，未料騎到機車沒油他卻怎麼也想不起加油站地點，越想越心急頓時腦筋竟一片空白，進而恍神定格在警所前的紅綠燈，還好警察發現後即時協助，化解一場虛驚。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/