少年留字條：「忘了這個兒子！」女警犧牲睡眠尋回失蹤少男

2019-01-10 12:59

〔記者林嘉東／新北報導〕「我兒子一早出門留了字條就不見了！」7日清晨6點多，一對夫婦慌張跑進新北市警局金山分局野柳派出所，央求值班警員陳裔姁幫忙找兒子。

原來，就讀國中二年級的兒子因為課業壓力過大，早上留一張紙條，紙條上寫著：「課業差，不想因念書費用造成父母經濟壓力，忘了我這個兒子吧」。

少年留紙條後離家出走，身上又未攜帶行動電話，行蹤不明，讓叫兒子起床的父母嚇傻了。

陳員了解情形後，立即陪同該對夫婦於轄內四處尋找未果後，返回派出所調閱路口監視器，發現該名離家少年搭乘客運往基隆方向。

陳員遂陪同少年的父母沿客運路線上的超商、網咖、漫畫店、速食餐廳等青少年易逗留處找尋少年下落。

陳裔姁幫忙找2人的兒子。尋找至上午8時許仍未發現，儘管陳員勤務至8點，8點以後已無勤務，陳員依舊陪少年的父母持續尋找2人的兒子。

皇天不負苦心人。陳員一直陪少年父母找到下午2時返回萬里時，才在一家漁港餐廳外尋獲該少年。

金山分局長陳保安表示，陳裔姁下了勤務，犧牲睡眠協尋少年，足堪分局同仁表率，呼籲家長如發現子女言行異常時，應多加關心陪伴，勿一味要求課業成績，適時地予以鼓勵與關懷，以免憾事發生。

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