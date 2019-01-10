鬥傷案再開庭 朱雪璋：我太太未動手 不應對她求償

2019-01-10 12:51

〔記者溫于德／台北報導〕自稱明朝皇帝朱元璋第19代傳人朱雪璋，被控2016年2月16日鬥傷柔術歌手「深海閻王」王毓霖，同時也傷到詹姓裁判與蔡姓圍觀選手，另案遭索賠百萬元；全案今天再開庭，愛妻的朱再度強調，詹、蔡不應對太太求償的原因在於，太太當下只是拿手機出來關心發生什麼事，並未動手，否則是否連在場小孩與寵物都要被求償？

朱雪璋稍早開庭對合議庭表示，坐在他身旁的太太不擅言詞，因此今天由他代為發言；朱隨即解釋，太太當下只是聽聞有聲音，未持有手機外任何武器出來看看，也未參與毆人，且遭衝撞在地哭泣，因此不應向她求償。

至於否認打人的朱雪璋也自辯，當下只約好王毓霖打鬥，事前見詹、蔡兩人，也要求不應進入屋內，更向詹強調「不關你的事」，卻見詹帶著麥當勞進到屋內準備看好戲，蔡則對他說「要看你死」，接下來發生的後果應自負責任，「且我從到尾都沒有碰到他們。」

朱雪璋另以刑事一審判決結果解釋自己並未傷及詹、蔡，一審認定，傷到兩人的是一名陳男，且陳也已賠償兩人5萬元，不解自己為何挨告。

朱雪璋最後說，據他個人調查，詹、蔡兩人長期無工作，也未向國稅局申報所得稅，事後卻向他求償百萬，顯然居心叵測；此外，日前開庭時，也曾兩度準備36萬元欲當庭和解，卻被放鴿子，「顯然是整人。」

法官庭末諭知全案3月25日下午續行準備程序。

朱雪璋出庭後說，打架打贏了要進法院，打輸了送醫院，這件事對他來說也是教訓，現在對這些無料的事情（指打架）沒有興趣，平日幾乎都去教會學習作服侍；對於打架的事情，朱說「已經覺悟了。」

朱雪璋太太吳女則未受訪。

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