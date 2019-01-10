氣小弟碰毒拿槍恐嚇 卻走火害他兩腿癱瘓

2019-01-10 12:41

［記者楊政郡／台中報導］20歲的黃男對洪男關心又照顧，因發現這位洪男疑似吸毒及欺騙他，找來對質時洪男閃避其詞、顧左右而言他，非常氣憤，連繫將寄藏給劉某的改造槍彈拿過來，朝洪男頸部開了一槍，雖救回一命但已造成雙下肢癱瘓，檢察官依槍砲條例起訴黃與劉，黃多一條殺人罪。

檢察官調查，黃男在2017年底在大里區草湖路太子廟涼亭，以3萬元向綽號「小丑」買入一把改造手槍及2顆子彈，2018年將槍彈寄放在劉男住處。

黃男與這位小弟洪男（19歲），感情如同異性兄弟，平常對他非常照顧、關心，經常還幫忙安排打工賺錢機會，而他們經常群聚的這群人中，有人是吸毒人口，經常被警察找來「關心」，黃也就一再交代洪千萬不能碰毒，如長兄般十分關懷。

而去年8月黃聽到風聲，指小弟洪向人買兩包毒咖啡包，黃非常生氣，找齊相關人等到大里區西湖路某鐵皮屋辦公室內對質，但洪一直閃避其詞、迴避問題，就是不願說實話，加上平常兩人許多的債務糾葛，洪男都是一付不在乎，黃男怒火中燒，竟與劉某連繫，要他把槍彈拿過來，想要以黑道手法嚇嚇他，拿到槍彈後，放入彈匣，拉動滑套子彈上膛，拿槍對著洪的頭揮來揮去，邊揮邊罵，朝洪頸部射擊一槍，雖立即送醫救回一命，但已造成洪兩下肢癱瘓，檢察官到其病床去問訊，洪都說已經忘了。

黃坦承開槍，但辯稱只是要嚇嚇他，希望他乖點，不小心走火，檢察官認為拿改造手槍在他人頭上揮來揮去，本就難以控制，發生走火也是在意料中事，被告也有不確定之故意殺人犯意。

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