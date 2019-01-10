60員新血加入調查局 她為查緝犯罪放棄美國國籍

2019-01-10 12:19

〔記者黃捷／台北報導〕法務部調查局調查班第55期今天結業，共有33位男學員、27位女學員新血加入調查局行列，其中在美國出生、擁有雙重國籍的吳艾璇，因為認同調查局查緝犯罪的理念，毅然放棄美國國籍，投入調查局的工作行列。

調查局廣招各類專業人才，本期原有64位學員入所，經過展抱山莊1年嚴格訓練，共60位學員順利結業，平均年齡26.38歲，其中擁有碩士學位者計22名，專業學養涵蓋法律、財經、資訊、電子、營繕、化學、醫學等領域，更不乏悄通英、德、西、日、韓等各國語文者。

吳艾璇來自科技業家庭背景，報考調查班前，是中央研究院研究助理，主要被派往機場做紅火蟻檢疫犬的研究，她從新聞媒體上看到調查局偵破許多重大弊案，深受感動，才會想要成為調查員，其中印象最深刻的是獵雷艦案。

本期結業第一名林星濰，東海大學法律系畢業，曾在桃園地院任職法警5年，深感打擊犯罪的重要性，遂決定投入第一線司法調查工作；第二名楊啟靖是台大法律學系畢業，高考律師及格，儘管母親罹患腦癌四期，仍強忍悲痛投入訓練；第三名張育嘉則是台大社會學研究所畢業，對於兩岸互動衍生的社會現象有深入研究，結業後也將投入國家安全相關工作。

長相甜美的結業生郭建容則具有會計師資格，曾任某大型會計師事所審計組長，姊姊郭建鈺是台北地檢署的檢察官，郭建容深受姊姊查緝犯罪的正義感影響，因此決定放棄穩定的會計工作，加入犯罪調查行列。

另外，還有一對姊妹花共同報考調查班，也都順利結業，姊姊朱敏綺是澎湖科技大學資訊管理系畢業，妹妹朱芳儀是交通大學資訊工程學系畢業，姊妹倆都兩人具有資訊科學專業。

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